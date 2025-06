Nach Sperrung am Damaschkeplatz Abrissarbeiten der Ringbrücke in Magdeburg teilweise rund um die Uhr

Der Zeitplan ist nun festgezurrt. Der Abriss der Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg beginnt am 10. Juni. Es wird auch nachts gearbeitet, damit die Behelfsbrücke schnell montiert werden kann.