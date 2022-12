Absage für alternative Sportstätte in Magdeburg

In Bau und Betrieb sind Kalthallen deutlich günstiger als die klassischen Sporthallen. Dennoch gibt es eine Absage in Magdeburg.

Magdeburg - Bewegungsmangel, erhöhter psychischer Stress und verändertes Freizeitverhalten sind nur einige Faktoren, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Ein Pilotprojekt im Magdeburger Stadtteil Diesdorf sollte diesen Symptomen entgegenwirken und vor allem Lösungen für Kinder und Jugendliche bieten: Eine Kalthalle an der Straße Am Neuber in direkter Nachbarschaft zum Spielplatz „Versunkene Stadt“.