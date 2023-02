Magdeburg - Klassische Musik und Schlager, Kabarett und Operette, Tanz und Comedy gehören zu den Genres, die sich in Magdeburg am Freitag, 3.2.2023, bieten. Die Magdeburger Volksstimme hat die Freizeittipps hier zusammengestellt.

„Orpheus in der Unterwelt“ im Magdeburger Opernhaus

„Orpheus in der Unterwelt“ – eine Operette von Jacques Offenbach – wird am Freitag um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 gezeigt. Die Geschichte: Das Ehepaar Orpheus und Eurydike hat sich auseinandergelebt und geht in Liebesdingen jeweils eigene Wege. Als Eurydike stirbt – sie hatte sich unwissend mit Pluto, dem Gott der Unterwelt, eingelassen –, könnte für Orpheus alles gut sein, doch da tritt die öffentliche Meinung auf den Plan und fordert vom Ehegatten, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um seine Ehefrau zurückzuholen.

Nach der Aufführung heute ist die letzte Vorstellung für diese Operette für den 12. Februar um 18 Uhr geplant.

Klassische Klänge in der Martin-Gallus-Kirche im Magdeburger Stadtteil Fermersleben

Werke von Johannes Brahms und Gabriel Fauré erklingen am Freitag bei einem Konzert für Klarinette in der Magdeburg Martin-Gallus-Kirche in der Mansfelder Straße 28. Sung-Goo Kim aus Südkorea spielt die Klarinette, Olga Bechtold das Klavier.

Beginn ist um 18 Uhr. Die Kirche befindet sich im Magdeburger Stadtteil Fermersleben.

André Rieu in der Getec-Arena Magdeburg

Nur noch wenige Karten gibt es für ein Konzert mit André Rieu am Freitag ab 20 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Es erklingen Welthits aus Film, Musical, Oper sowie Schlager, Popsongs und Walzer. Begleitet wird der Auftritt von seinem 60-köpfigen Johann-Strauss-Orchester, seinem Chor, internationalen Sopranistinnen und den Platin Tenors.

„Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ im Magdeburger Amo

Nach der Erfolgstour 2020 und einer coronabedingt längeren Tourneepause geht „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ – mit den größten Hits und schönsten Geschichten der Musiklegende auf große Tournee. Am Freitag um 20 Uhr gibt es in diesem Rahmen ein Konzert im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. „Die Udo Jürgens Story“ ist die Idee der Schauspielerin Gabriela Benesch und ihrem Mann dem Regisseur, Schauspieler und Autor Erich Furrer.

Humorvoll und mit viel Einfühlungsvermögen schildert sie Geschichten und Anekdoten aus Udo Jürgens persönlichen Aufzeichnungen. Die als beste Theater- und Filmschauspielerin des Jahres ausgezeichnete Künstlerin, schickt die Zuschauer auf eine Reise, beginnend in Udo Jürgens Kindheit bis in sein hohes Alter und gewährt dabei tiefe Einblicke in seinen Werdegang und sein Wirken – ganz nach dem Motto „Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“.

Sänger Alex Parker sagt: „Mein Ziel ist es, die Chansons von Udo Jürgens weiterleben zu lassen und den Menschen damit eine Freude zu bereiten.“

Irische Tänze locken ins Alte Theater

Die „Danceperados of Ireland“ bringen am Freitag um 20 Uhr den Besuchern des Alten Theaters in der Tessenowstraße 11 irische Bräuche näher. Zum Beispiel geht es um die „Wren Boys“, die wilde Strohhüte aufsetzen und in Lumpenkostümen von Haus zu Haus ziehen und Lieder singen.

In den alten Zeiten wurde auch ein gefangener Zaunkönig mitgeführt. Der Zaunkönig galt als mit dem Teufel im Bunde.

La Signora ist im Magdeburger Hundertwasserhaus „Allein unter Geiern“

Mit ihrem Programm „Allein unter Geiern“ zeigt die mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2022 ausgezeichnete Carmela De Feo alias La Signora am Freitag um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann.

In der Ankündigung heißt es: „La Signora ist eine anbetungswürdige Verführerin, aber auch eine verführte Angeberin. Wo andere sich bemühen abzunehmen, legt La Signora noch einen drauf.“

„Wir kriegen nicht genug“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Wir kriegen nicht genug“ heißt ein politisch-satirisches Kabarett-Programm in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a in der Magdeburger Innenstadt. Auf der Bühne sind Manfred Breschke und Hans-Günther Pölitz zu erleben. Letzterer hat auch das Buch mit Beiträgen von Manfred Breschke, Olaf Kirmis, Rainer Otto und Wolfgang Schaller geschrieben. Unter anderem geht es um Lehrer, schwere Waffen, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.

Vorstellungen sind am Freitag und am Sonnabend, am 11., 16., 17. und 25. Februar jeweils um 20 Uhr sowie um 17 Uhr am 12. und 26. Februar geplant.

„Kabarett am Abgrund“ im „... nach Hengstmanns“

„Kabarett am Abgrund“ heißt das ein Kabarett-Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungen beginnen unter anderem am Freitag sowie am 16. Februar und am 2., 3., 18. und 31. März sowie am 20. und 22. April jeweils um 19.30 Uhr.

"Kabarett am Abgrund" in Magdeburg. Foto: Claudia Hengstmann

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in die Rollen, die man braucht, um ein Privattheater zu betreiben, und Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „... nach Hengstmanns“ zu betreiben. Frei nach dem Motto „The Show must go on!“ bietet sich dem Zuschauer ein Blick hinter den Vorhang, mit allem was passieren muss, was wichtig ist, um eine erfolgreiche Premiere über die Bühne zu bringen.

Mit der Inszenierung beschreitet das Kabarett Neuland: In den vergangenen Jahren war Tobias Hengstmann meist neben seinem Bruder Sebastian, oft auch mit Vater Frank auf der Bühne des Kabaretts zu erleben.