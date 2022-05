Achter Sieg in Serie für die Youngsters des SC Magdeburg

Mit einem knappen Erfolg haben die Youngsters des SC Magdeburg ihre Serie fortgesetzt: Mit dem 29:28 beim TSV Burgdorf II feierten die Schützlinge von Trainer Stephan Just ihren achten Erfolg in der 3. Liga nacheinander.

