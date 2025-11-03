Zwischen Magdeburg-Neustadt und Biederitz werden ab dem 4. November Schienen der Deutschen Bahn ausgetauscht. Die Arbeiten werden vorwiegend nachts ausgeführt. Die Bahn warnt vor Lärm.

Magdeburg. - il

Eine Woche lang werden sich Magdeburger im Bereich des Bahnhofs Neustadt nächtlichem Baulärm sowie „tutenden“ Warnsignalen gegenübersehen. Denn vom 4. bis 11. November finden umfangreiche Modernisierungsarbeiten der Bahn statt. Auf der Strecke in Richtung Biederitz finden laut Bahn Langschienenwechsel und Schweißarbeiten statt.

Insbesondere nachts soll gearbeitet werden, um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, teilte ein Bahnsprecher mit. Es sei daher „mit erhöhter Lärmbelästigung durch den Einsatz eines Arbeitszuges, Zweiwegebagger und Schienenkleinfahrzeuge sowie automatischen akustischen Warnsystemen zu rechnen.

„Wir setzen alles daran, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Beeinträchtigungen und Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Entschuldigung“, hieß es von der Bahn.