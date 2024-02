Achtung: Was Eltern von Grundschülern in Magdeburg jetzt beachten müssen

Magdeburg. - In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Mädchen und Jungen an den Magdeburger Grundschulen deutlich gestiegen. Das führt dazu, dass es nicht ganz einfach ist, nach der vierten Klasse den Platz an der persönlichen Wunschschule im weiterführenden Bereich zu ergattern. Der Gesetzgeber gesteht den Familien nämlich die Wahl der Schulform zu – in Magdeburg handelt es sich um Gemeinschafts- und Sekundarschulen, um Gymnasien sowie um Integrierte Gesamtschulen –, das Anrecht, beispielsweise auf ein ganz bestimmtes Gymnasium zu gehen, gibt es aber nicht. Jetzt ist in Termin zu beachten.