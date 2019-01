Im Zoo Magdeburg wird am Sonnabend erstmals standesamtlich geheiratet. Symbolbild: S. Hofschlaeger/pixelio.de

Im Zoo Magdeburg wird's jetzt romantisch. Am Sonnabend gibt sich dort das erste Brautpaar das Ja-Wort.

Magdeburg l Heiraten im Zoo - jetzt wird es ernst. Am Sonnabend will das erste Paar im Africambo-Trauzimmer mit Blick auf die Elefanten "Ja" sagen.

Das Elefantenhaus ist die vierte Location in Magdeburg, in der standesamtlich geheiratet werden kann. Neben dem Zoo ist dies auch im Standesamt selbst sowie im Hundertwasserhaus und in der Lukasklause möglich.

Wer 2019 im Zoo Magdeburg heiraten möchte, kann dies an folgenden Tagen tun: 16. Februar, 13. April, 11. Mai, 13. Juli, 10. August, 14. September, 19. Oktober und 14. Dezember. Trauungen sind jeweils um 10, 11, 12 und 13 Uhr möglich. Ein Termin kann frühestens ein halbes Jahr im Voraus gebucht werden. Dies ist nur direkt im Standesamt Magdeburg möglich (E-Mail Standesamt@std.magdeburg.de, Telefon 0391/540-4231). Dort erfahren Sie auch, welche Termine noch frei sind.