Bild mit Hündchen: Einen Tag lang haben sich diese freiwilligen Helfer mit Hammer, Pinsel und Besen bewaffnet, um das „Altenheim für Tiere“ in Magdeburg zu unterstützen. Im Rahmen des 14. Magdeburger Freiwilligentages trafen sie sich auf dem Gelände in Rothensee. Foto: Peter Ließmann

Bei bestem Wetter waren in Magdeburg über 600 Freiwillige unterwegs. Anlass war der 14. Magdeburger Freiwilligentag.

Magdeburg l Zaun reparieren, und Hütten streichen, Gelände flottmachen - im „Altenheim für Hunde“ am Marschweg freute man sich über die Unterstützer, die sich im Rahmen des Freiwilligentags für die Hunde engagierten. „Wir können dann Arbeiten erledigen, zu denen wir sonst keine Zeit haben, da die Betreuung der zum Teil sehr alten Hunde ziemlich aufwändig ist“, sagt Vereinschefin Steffi Förster.

Rund 620 Teilnehmer waren am 14. September 2019 beim 14. Magdeburger Freiwilligentag mit dabei, berichtete Birgit Bursee von der Freiwilligenagentur, die den Tag organisiert. 46 Mit-Mach-Aktionen waren im Angebot. So begleiteten Freiwillige in Olvenstedt und Mitte Senioren auf Spaziergängen. In der Bahnhofsmission wurden Blumen umgetopft, Jugendliche der GWA Neu-Olvenstedt gestalteten Pflanzkübel auf Olven 1, und in den evangelischen Kitas „Friedensreich“ und „Paulus“ wurde gemalert und geputzt. Handwerkliche Fähigkeiten waren im Werk 4 und im Interkulturellen Garten gefragt, und im Kunstverein Zinnober stand Fensterputzen auf dem Programm, berichtete Birgit Bursee vom Tag.

Farbe für die Neustadt

Ging es bei den Hunden im Marschweg ruhig zu, bot sich auf dem Moritzplatz ein ganz anderes Bild. Quirlige Kinder bemalten ein Stück des Gehwegs, mal mit Kreide, mal mit umweltfreundlicher Farbe. Unterstützt wurden sie dabei von Künstlerin Janette Wilke. Dort hatte das Stadtteilprojekt „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ zum bunten Aktionstag eingeladen, „und wir sind natürlich den freiwilligen Helfern, die mit dabei sind, sehr dankbar“, sagte Mitorganisatorin Sandy Gärtner.

Bilder Auf dem Spielplatz am Wormser Platz in Magdeburg war „Großreinemachen“ für die freiwilligen Helfer angesagt. Foto: Anja Stielke



Die Streuobstwiese der Katholischen Erwachsenenbildung in Magdeburg konnte ebenfalls einen tatkräftigen Einsatz von Freiwilligen gebrauchen. Foto: Anja Stielker



In den vergangenen Jahren waren bei den Freiwilligentagen immer zwischen 500 und 650 Teilnehmer mit dabei, so Birgit Bursee. „Etwa die Hälfte davon sind treue Stammhelfer, die jedes Jahr mitmachen, die andre Hälfte sind neue Freiwillige.“ Bei den Projekten, die an einem Freiwilligentag umgesetzt werden sollen, verhalte es sich ähnlich. „Die eine Hälfte meldet sich schon sehr für an, die andere Hälfte besteht aus neuen Projekten oder solchen, die nur alle paar Jahre mit dabei sind. Das ergebe insgesamt eine gute Mischung. So habe sich der Freiwilligentag sei 14 Jahren in Magdeburg etabliert, sagte Birgit Bursee, und ist mit der Aktion vom Sonnabend sehr zufrieden. Der Tag klang, wie in jedem Jahr, mit einem Dankschönfest für alle Helfer im Einewelthaus aus.