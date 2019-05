In Magdeburg haben am 25. Mai 2019 zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen mit rund 300 Angeboten ihre Türen geöffnet. Unter anderem konnten die Besucher einen Blick in die Absorberhalle der Experimentellen Fabrik werfen. Foto: Martin Rieß

Campustage für Studien­interessierte und am Abend die Lange Nacht der Wissenschaft - so präsentierte sich Magdeburg am 25. Mai 2019.

Magdeburg l Magdeburg stand am 25. Mai 2019 im Zeichen der Wissenschaft: Jeweils ab 14 Uhr präsentierten sich zunächst die Otto-von-Guericke-Universität und Hochschule Magdeburg-Stendal potenziellen Studenten. Die Einrichtungen konnten sich über ein sehr hohes Interesse an Besuchern am Nachmittag freuen.

Vielfalt in der Nacht

Am Abend stand dann die elfte Lange Nacht der Wissenschaft an, in der die beiden Hochschuleinrichtungen zusammen mit Forschungsinstituten wie Fraunhofer-Institut, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Ifak, Leibniz-Institut, Max-Planck-Institut, aber auch Magdeburger Museen, dem Universitätsklinikum, dem Jahrtausendturm und dem Werner-von-Siemens-Gymnasium auf eine Tour durch die Wissenschaftslandschaft in Magdeburg eingeladen hatten. An rund 300 Stationen standen die Akteure den Besuchern Rede und Antwort. Verbunden waren wie in den Vorjahren die einzelnen Einrichtungen auf drei Busrouten.

Mit dabei war beispielsweise das Uniklinikum in der Leipziger Straße 44. Unter anderem konnten hier die Gäste an diesem Abend ein Zellporträt anfertigen lassen. Die Aktion am Institut für Molekulare und Klinische Immunologie gehörte zu den mehr als 50 Angeboten, mit denen sich die Universitätsmedizin Magdeburg an der Langen Nacht beteiligte. Ab 18 Uhr waren hier mehrere Kliniken und Institute geöffnet.

Sport und Technik

Von der Uni war erstmals auch der Campus Zschokkestraße mit einem Routenstopp dabei. Hier ging es um Sport und Technik. Das Spektrum reichte von Bewegungstracking und Hirnstimulation im Sport über Informationen zu olympischem Training bis zur Wirkung von Tanz und Sport im Alter. Besucher konnten auch ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen, u. a. auf einem Umkehrfahrrad, an Gleichgewichtsgeräten, am Tanz- und Sportrollator, oder sie hatten Gelegenheit, sich in virtuellen Trainingswelten zu bewegen.

Auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal gab es 30 Angebote. Ein Höhepunkt war in diesem Jahr der Konstrukteurswettbewerb ab 18.30 Uhr, bei dem Schüler und Studenten die Leistungsfähigkeit der von ihnen zu einer bestimmten Aufgabenstellung entwickelten Maschinen unter Beweis stellten. In diesem Jahr ging es darum, einen Kran zu konstruieren. Elf Teams stellten sich dem Wettbewerb.