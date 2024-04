Blick auf die Scheibe eines Ladens in der Magdeburger Innenstadt, die zu Himmelfahrt am 12. Mai 1994 zerstört wurde.

Magdeburg / vs. - Vor 30 Jahren machte Magdeburg in den internationalen Medien Schlagzeilen: Am 12. Mai 1994 erschütterten gewaltsame Ausschreitungen zu Himmelfahrt die Landeshauptstadt Magdeburg. Bei den sogenannten „Himmelfahrtskrawallen“ hatten am 12. Mai 1994 Neonazis Migranten angegriffen.

Dabei wurde eine Gruppe Schwarzer von rechtsextremen Jugendlichen stundenlang durch die Magdeburger Innenstadt gejagt. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt. Ein Opfer der Übergriffe, der 30-jährige Algerier Farid Boukhit, starb im September 1994.

Demonstration und Gedenken gegen das Vergessen

Als Zeichen des Gedenkens und des Engagements gegen das Vergessen und gegen rechte Gewalt lädt ein breites Bündnis des Antirassistischen Netzwerkes Magdeburg und Sachsen-Anhalt vom 6. bis 12. Mai 2024 zur Aktionswoche gegen das Vergessen ein.

Die Aktionswoche bietet nach Angaben der Veranstalter eine Vielzahl an Möglichkeiten, die sowohl dem Gedenken an die Opfer als auch der Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gewidmet seien. Von Filmvorführungen über Stadtspaziergänge bis hin zu Vorträgen und Podiumsdiskussionen werde ein breites Spektrum an Themen behandelt.

Höhepunkte der Aktionswoche sind die Demonstration am 12. Mai 2024 unter dem Motto „Gegen das Vergessen“ auf dem Willy-Brandt-Platz sowie das Gedenken an Torsten Lamprecht am 11. Mai 2024 auf dem Neustädter Friedhof in Magdeburg.

Blick ins Programm

Eine aktuelle Programmübersicht und weitere Informationen gibt es im Internetseite des Veranstalters sowie dessen Instagram-Seite.

Bisherige Programmpunkte:6. Mai 2024: Filmvorführung „Himmelfahrtskrawalle“ – Universität Magdeburg, Gebäude 40, Raum 25, 19 Uhr;7. Mai 2024: Stadtspaziergang durch die antifaschistische Geschichte Magdeburgs – Am Blauen Bock/ Galeria Karstadt, 17.45 Uhr;8. Mai 2024: Vortrag „Faschismus verstehen und durchbrechen“ – Ort folgt online, 19 Uhr; 10. Mai 2024: Ausstellung und Podiumsdiskussion „Rechte Gewalt damals und heute“ – Tacheles, Sternstraße 30, um 15 und 18 Uhr;11. Mai 2024: Gedenken an den getöteten Torsten Lamprecht – Neustädter Friedhof, 16 Uhr;12. Mai 2024: Demonstration „Gegen das Vergessen“ – Willy-Brandt-Platz, um 16 Uhr