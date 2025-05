Die zehnten Klassen der Sekundarschulen feiern am 23.5. in Sachsen-Anhalt das Ende des Schulalltags. Grund für Stadt und Polizei, vor Gefahren beim Feiern zu warnen.

Magdeburg - Schüler der Sekundarschulen feiern am 23.5. auch in Magdeburg ihren letzten Schultag. Wie in den Vorjahren werden vor diesem Hintergrund bis zu 600 Feiernde im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg erwartet. Was bedeutet das? Was ist zu beachten?