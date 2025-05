Wer wollte nicht schon einmal in Fernsehen oder Film mitwirken? Auch für Laien besteht jetzt in Magdeburg die Chance, ihre Fähigkeiten vor Profis zu zeigen.

Professionelles Casting in Magdeburg für den Job vor der Kamera

Magdeburg - Einmal vor der Kamera zu stehen – das ist der Traum auch vieler Menschen in Magdeburg und Umgebung. Und tatsächlich schlummert in einigen Menschen Talent für den Einsatz in Fernsehshows, Serien und Filmen. Im City Carré bietet sich nun die Chance, sein Talent unter Beweis zu stellen.