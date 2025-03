Aldi öffnet im Hauptbahnhof Magdeburg Das bietet Magdeburgs erster Sonntags-Supermarkt

Einkaufen in Magdeburg wird nun noch einfacher, zumindest wenn es um Lebensmittel am Sonntag geht. Der Discounter Aldi öffnet in Magdeburg eine Filiale - mit vielen Angeboten.