In Magdeburg sorgte Rapper T-Low beim Love Music Festival mit seinem betrunkenen Auftritt für Schlagzeilen. Besonders junge Fans können das schnell als Vorbild nehmen. Welche Gefahren, aber auch welche positive Entwicklung eine Magdeburger Suchtexpertin sieht.

Magdeburg - Beim Magdeburger Love Music Festival 2023 hat Rapper T-Low in ganz Deutschland für Skandale gesorgt. Er war stark betrunken, viele Fans daraufhin enttäuscht. In diesem Jahr darf er wieder auftreten. Von manchen jungen Fans wird er aber auch für den offene Umgang mit Alkohol und Drogen gefeiert. Evelin Nitsch-Boek, Suchtberaterin und Einrichtungsleiterin des Suchtberatungszentrums I Drobs in Magdeburg, gibt eine Einschätzung zur Vorbildfunktion von Rappern, Musikern und anderen Künstlern.