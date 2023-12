Als in Magdeburg an einem Tag 300 Menschen in den Tod stürzten

Magdeburg - Die Elbe zu überqueren, war über die längste Zeit kein einfaches Unterfangen. Gerade an einem breiten und verzweigten Strom wie die Elbe, die in früheren Zeiten mit jedem Hochwasser auch ihren Lauf änderte. Mit Boote oder an Furten, in der der Flusslauf ein Durchqueren seines Bettes im Vergleich zu anderen Stellen gefahrlos ermöglichte, boten über Jahrhunderte die einzigen Verbindungen zwischen den Ufern der Flüsse. Im Bereich der heutigen Neuen Strombrücke ist eine Brücke für das 13. Jahrhundert belegt. Im Jahr 1274 ist laut einer Chronik in diesem Bereich eine hölzerne Brückenkonstruktion eingestürzt. 300 Menschen kamen damals zu Tode.