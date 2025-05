Wolmirstedt. - Spaß am Laufen und Gutes tun: Torsten Römer knüpft an das bewährte Konzept an. Auch in diesem Jahr heißt es beim Ohrelauf „Jeder Kilometer hilft“. Der Organisator spendiert für jeden gelaufenen Kilometer einen Euro. Nun werden noch viel mehr Mitstreiter gesucht: Läufer und Sponsoren. Dabei muss niemand ein Laufprofi sein.

