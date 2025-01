Sie waren Lehrlinge in zwei großen Industriebetrieben in Magdeburg, die es heute nicht mehr gibt. Nun haben sich alte Freunde nach Jahren wiedergetroffen.

Magdeburg/VS - Im Juni 1973 – also vor mehr als einem halben Jahrhundert – haben sie gemeinsam das Abitur bestanden. Nun haben sich kürzlich 11 der ehemals 29 Klassenkameraden aus den beiden einstigen Maschinenbaubetrieben „7. Oktober“ und „Georgi Dimitroff“ wieder in Magdeburg getroffen.

Auch der frühere Lehrmeister aus dem Dimitroff-Werk war bei der Zusammenkunft im Hummels Brauhaus dabei. Ein Teilnehmer sei aus Berlin angereist, andere aus dem Umland, viele leben aber bis heute in Magdeburg, berichtet Bernd Rieke, der die Feier mitorganisiert hat. Es gab viel zu erzählen, alte Fotos wurden herumgereicht.

„Ich habe die Schul- und Lehrzeit in schöner Erinnerung. Unser Zusammenhalt in der Klasse war sehr gut“, so Rieke. Dazu passt, dass die Schulfreunde jetzt schon über mehr als 50 Jahre Kontakt halten. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Alle zwei Jahre treffen sie sich in größerer Runde.