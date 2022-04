Am 20. März 2022 soll der Magdeburgs neuer Oberbürgermeister gewählt werden

Am 20. März 2022 soll der Nachfolger von OB Lutz Trümper gewählt werden. Kandidaten sollen ihre Bewerbungen bis 21. Februar 2022 einreichen. Der Stadtrat muss dem Termin noch zustimmen.

Wer wird Nachfolger von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper? Auf diese Frage könnte es voraussichtlich am 20. März 2022 eine Antwort geben.

Magdeburg - Wer wird die Wahl um das Oberbürgermeisteramt in Magdeburg bestreiten? Diese Frage ist nach wie vor offen. Zumindest ein Termin steht inzwischen aber im Raum. Die Stadt Magdeburg möchte die Wahl am 20. März 2022 ausrichten. Das geht aus einer Drucksache der Verwaltung hervor. Allerdings: Beschlossen ist noch nichts. Der Stadtrat muss während seiner Sitzung am 4. November noch über die Vorlage abstimmen.