Am Supersamstag gibt es in Magdeburg alle Infos zum Studieren und Forschen

Magdeburg (vs) - Wer irgendwann selbst forschen will und zur Langen Nacht der Wissenschaft bahnbrechende Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen will, muss vorher studieren. Aus diesem Grund bieten die Otto-von-Guericke-Universität und die Hochschule Magdeburg-Stendal am 3. Juni einen Studieninfotag an.