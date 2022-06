Stadtentwicklung Ambrosiuskirche in Magdeburg: Warum das Eingangsportal neu gestaltet wird

Vor der frisch sanierten Fassade von St. Ambrosius in Magdeburg-Sudenburg wird in den nächsten Wochen gebaut. Mit einem Naturstein-Podest soll en die Barrieren beim Zugang in das Wahrzeichen verschwinden.