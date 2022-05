An den weiterführenden Schulen in Magdeburg wird es eng

Mehr als 2000 Mädchen und Jungen besuchen aktuell die vierten Klassen der Magdeburger Grundschulen. Bei ihrem Übergang in die weiterführenden Schulen der Elbestadt stoßen diese an ihre Grenzen.

Magdeburg - 2018 Mädchen und Jungen besuchen aktuell eine vierte Klasse an Magdeburger Schulen – Ende August 2022 steht für sie der Wechsel aus der Grund- in eine weiterführende Schule an. Für den Übergang rüsten sich zum neuen Schuljahr 88 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr. Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am 27. Januar 2022 die Jahr für Jahr neu berechneten Kapazitätsgrenzen für die Aufnahme neuer Fünftklässler im Schuljahr 2022/23 beschließen.