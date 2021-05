An der Berliner Chaussee in Magdeburg wird ein neuer Spielplatz gebaut

In den ostelbischen Stadtteilen von Magdeburg mangelt es an Spielplätzen. Um dem entgegenzuwirken, wird gleich hinter dem Bistro „Käseglocke“ ein neuer Spielplatz gebaut.

Ein Bagger schaufelt Sandmassen für den neuen Spielplatz an der Berliner Chaussee. Seit Anfang Mai wird hier gebaut.

Magdeburg - Anfang Mai haben die Bauarbeiten für den Spielplatzneubau „Käseglocke“ im Auftrag des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe begonnen. Derzeit finden Bodenarbeiten auf der Fläche zwischen Berliner Chaussee und Biederitzer Weg unweit der Haltestelle „Arenen“ statt. So aufgewühlt sich der Boden in diesen Tagen noch präsentiert: Der neue Spielplatz „Käseglocke“ soll noch in diesem Jahr bespielt werden können.

Fokus auf Bewegungsangebote

„Der Spielplatz entsteht unter dem Motto ,Mäusejagd in der Käseglocke’ und wird Spiel- und Bewegungsbereiche für unterschiedliche Altersgruppen anbieten“, informiert Rathaussprecherin Kerstin Kinszorra auf Volksstimme-Nachfrage. Auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern sollen demnach drei Spielbereiche entstehen. „Diese werden einen ausgeprägten Fokus auf ausgeklügelte Bewegungsangebote haben.“ Für die Kleinsten wird unter anderem ein begehbarer „Käsewürfel“ und eine Doppelschaukel mit Reck errichtet.

„Für Kinder von 6 bis 12 Jahren ist ein Parcours mit dem Namen ,Mäuserennen’ vorgesehen, der zum Beispiel aus Elementen wie dem ,Käsefondue’, dem großen ,Kletterkäse’ und einem ,Käsehimmel’ besteht.“ Für den dritten Spielbereich sei unter anderem ein 100 Quadratmeter großes Trampolin vorgesehen. Insgesamt 350 000 Euro koste der Spielplatzneubau. Er wird aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen des Programms „Städtebauförderungsrichtlinien-StäBauFRL“ finanziert.

Der Spielplatzneubau folgt einer Festlegung im Bebauungsplan Nr. 252-3 „Berliner Chaussee 1-7/Biederitzer Weg“. Demzufolge werde die Fläche, auf der sich bereits in der Vergangenheit ein Spielplatz befunden hat, explizit als „Öffentliche Grünfläche - Spielplatz“ ausgewiesen, heißt es aus dem Rathaus. „Darüber hinaus ergibt sich aus der Spielplatzflächenkonzeption der Landeshauptstadt Magdeburg für den Bereich Brückfeld ein Fehlbedarf an Spiel- und Freizeitflächen, der durch den Bau ausgeglichen werden soll.“

Konzept definiert einen Mangel für Cracau

Für den Stadtteil Brückfeld sieht es in dieser Beziehung inzwischen ganz gut aus. Die Spielplatzflächenkonzeption definiert mit dem Neubau derzeit keinen zusätzlichen Bedarf mehr. Wo es dagegen noch mangelt, ist Cracau.

Mit Blick auf die Zahl der Kinder in dem Stadtteil wird aktuell ein Fehlbedarf von zwei öffentlichen Spiel- und Freizeitflächen mit einer Größe zwischen 1500 und 2000 Quadratmetern formuliert.

Gerade hat der Stadtrat einer Änderung des Bebauungsplanes Nr. 267-3 „Leuschnerstraße“ zugestimmt. Auf einer Grünfläche am Blesshuhnweg, die eigentlich für einen Spielplatz herhalten sollte, dürfen fortan Häuser gebaut werden. Mit Blick auf den nahe gelegenen Spielplatz am Pechauer Platz scheint das nachvollziehbar. Derweil gibt es von Anwohnern die Forderung nach einer Erweiterung der vorhandenen Spielfläche an der Herweghstraße. Vor dem Hintergrund, dass eine Grünfläche „Am Brellin“ voraussichtlich nicht für einen Schulneubau gebraucht wird, könnten sich auch dort neue Möglichkeiten auftun.