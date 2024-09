Ähnlich wie im Breiten Weg in der Altstadt von Magdeburg könnten künftig auch an einer Hauptverkehrsstraße im Süden öffentliche WLAN-Hotspots bereitgestellt werden. Bürger haben sich dafür ausgesprochen – allerdings mit einer Einschränkung.

An dieser Straße in Magdeburg könnte es bald freies Internet geben

Magdeburg - Wer kennt es nicht? Man möchte im öffentlichen Raum etwas im Internet nachforschen, ein Lied oder Video abspielen oder einen Anruf über Whatsapp tätigen, aber es geht nicht, weil das eigene Datenvolumen aufgebraucht ist.

In solchen Fällen kann ein sogenannter „WLAN-Hotspot“ hilfreich sein. Dabei handelt es sich um einen drahtlosen Internetzugriffspunkt, mit dem sich Personen mit ihrem Smartphone, Tablet oder gar Laptop verbinden können. So kann weiter gesurft werden – auch ohne Datenvolumen.

Händler werden gesucht

In der Altstadt entlang des Breiten Wegs sowie in vielen Stadtteilen von Magdeburg gibt es mit den „Otto-Hotspots“ bereits ein solches Angebot. Es wird von MDCC bereitgestellt. Künftig könnten diese freien Internetzugriffspunkte auch flächendeckend entlang der Halberstädter Straße zur Verfügung stehen.

Das war Thema bei der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Sudenburg. Ausgangspunkt war eine Anregung aus der Jugend-GWA im Stadtteil, wie GWA-Sprecher Bernd Willerding sagte.

„Wir haben mit der MDCC gesprochen. Sie sind prinzipiell offen dafür“, sagte Adam Peter Jarzombek. Er ist als Regionalmanager für das südliche Stadtgebiet im Wirtschaftsdezernat der Stadt Magdeburg tätig.

Auch im Umfeld des Ambrosiusplatzes samt Haltepunkt könnte ein WLAN-Hotspot eingerichtet werden. Foto: K. Kraft

Zur technischen Umsetzung müssten Unternehmen entlang der Halberstädter Straße gefunden werden, die idealerweise bereits Kunden bei der MDCC sind. Diese würden dann mit einem Hotspot versehen. Zusätzliche Kosten entstünden keine.

Gleichwohl wurden einzelne Bedenken laut. So könnten diese freien Internetzugänge zum Treffpunkt von (jungen) Menschen werden, die sich dort dann auch am Abend und in der Nacht in größeren Gruppen aufhalten. Unter Umständen könnte es in der Folge zu einem größeren Abfallaufkommen in dem Bereich kommen.

Von der Mehrheit der anwesenden Bürger wurde die mögliche Einrichtung solcher „Otto-Hotspots“ aber begrüßt. „Die Halberstädter Straße braucht Belebung“, sagte eine Bürgerin. Dies könnte dazu einen Beitrag leisten.

Zeitliche Begrenzung angeregt

Gerade im Umfeld der Haltestellen könnten solche öffentlichen Internetzugriffspunkt eine wichtige Servicefunktion erfüllen. So können beispielsweise Verbindungen mit Bahn und Bus recherchiert werden. Im Ernstfall kann der Internetzugang außerdem eine Schutzfunktion – etwa für Frauen – haben.

Unterm Strich hat sich die GWA Sudenburg deshalb einstimmig für die freien WLAN-Hotspots auf der Halberstädter Straße ausgesprochen. Allerdings wurde eine zeitliche Begrenzung – von 6 bis 22 Uhr – beschlossen.

Mit den Hotspots könnten Bürger ohne Verbrauch ihres Datenvolumens über WLAN im Internet sein. Foto: Konstantin Kraft

Die Gruppe will nun ein Schreiben aufsetzen und sich an die Geschäftsleute entlang der „Halber“ wenden, um herauszufinden, wer potenziell bereit wäre, einen solchen Internetzugriffspunkt im Umfeld seines Ladens einzurichten.

Parallel soll die MDCC angeschrieben werden. Bleibt abzuwarten, wann die ersten Hotspots freigeschaltet werden.