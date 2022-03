Andrang am Theater Magdeburg

Magdeburg - Wenn Karten für besonders beliebte Veranstaltungen in Magdeburgauf den Markt kommen, sind Schlangen an der Kasse keine Seltenheit. Am Theater Magdeburg kurz vor Beginn der Spielzeit über – wie es Teilnehmer an der Ansteh-Veranstaltung berichten – ein bis zwei Stunden zu warten, ist aber keineswegs alltäglich. Dies war ab 23. September 2021 der Fall, als die ersten Eintrittskarten fürs Theater Magdeburg für Card-Inhaber für den Monat September gekauft werden konnten. Die Volksstimme hat nachgefragt, woran das liegt und wie es jetzt weitergehen soll.