Magdeburg (vs) - Für die 21. Ausgabe der „Fête de la musique“ werden Musiker, Bands und Chöre gesucht, die bei dem größten nichtkommerziellen Musikfest Magdeburgs mitmachen möchte. Dafür können sich Profi-, Amateur- und Hobbymusiker und Sänger aus allen Genres nun online auf der Internetseite www.fete-magdeburg.de anmelden.

Auch an einer eigenen Bühne interessierte Veranstalter werden dazu aufgefordert, sich beim veranstaltenden Verein Aktion Musik zu bewerben, die im vergangenen Jahr 5000 Besucher angezogen hat. Starten soll die diesjährige Veranstaltung am 21. Juni mit vier zentralen Hauptbühnen in der Innenstadt und bis zu 20 Partnerspielorten, die sich in der gesamten Stadt verteilen.

Aus dem 2019 initierten „Kombi-Konzept“ aus fête-eigenen und Partner-Bühnen sei in den vergangenen Jahren ein festes städtischen Netzwerk aus Institutionen, gastronomischen und kulturellen Einrichtungen, soziokulturellen Vereinen und anderen aktiven Kulturakteuren in Magdeburg erwachsen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Aktion Musik. Bereits vor der Öffnung des Onlineportals seien daher bereits Anfragen für die Anmeldung für die Ausgabe 2023 eingegangen.