Pflege des Gedenkortes: Aufräumen an der Johanniskirche hat begonnen

Gedenken an den Anschlag

Vor der Johanniskirche in Magdeburg hat die Stadt begonnen, den Trauerort des Anschlags vom 20. Dezember vorsichtig aufzuräumen.

Magdeburg/DUR. – An der Magdeburger Johanniskirche hat das Aufräumen begonnen. Am Dienstag begannen Mitarbeiter der Stadt damit, abgebrannte Kerzen und verwelkte Blumen zu entfernen. Zudem werden einige Plüschtiere eingesammelt.

Seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und fast 300 Verletzten haben unzählige Menschen die nahe Johanniskirche genutzt, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen.

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnahtsmarkt haben Tausende Menschen mit Blumen, Kerzen, Plüschtieren und Briefen an der Johanniskirche getrauert. Foto: Ivar Lüthe

Der Platz vor dem Westportal der Kirche soll auch weiter ein Trauerort bleiben, jedoch etwas kleiner, so dass der Fußweg und die rechte Spur der Jakobstraße wieder nutzbar sind.

Die Blumen, die jetzt eingesammelt werden, sollen pietätvoll auf einer Wiese des Westfriedhofs abgelegt werden. Die eingesammelten Plüschtiere werden von der Stadt eingelagert. Einige Plüschtiere, geschriebene Botschaften und Erinnerungsstücke will die Stadt zudem im Alten Rathauses ausstellen und damit einen Ort des Gedenkens direkt am Alten Markt schaffen, kündigte Oberbürgermeisterin Simone Borris an.