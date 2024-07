So soll der Neubau für die Integrierte Gesamtschule „Willy Brandt“ in Magdeburg aussehen. Der Schulkomplex entsteht auf dem bisherigen Parkplatz an der Listemannstraße. Das Schulgelände grenzt auch an die Walther-Rathenau-Straße und an die Gustav-Adolf-Straße an.

Visualisierung: GOLDBECK und Planungsbüro Kirchner + Przyborowski