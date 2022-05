Lärmbelästigung Anwohner beschweren sich über Jugend-Treff in Magdeburgs Goethestraße

An einem Jugendtreffpunkt zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und Steinigstraße in Magdeburg werde laut geredet, gegrölt und Musik gehört. Anwohner der Goetheanlagen fühlen sich belästigt. Doch ist es wirklich so laut?