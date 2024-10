Ein Plattenbau in Magdeburg sorgt für Ärger in der Nachbarschaft. Immer wieder werden Sperrmüll abgeladen und abgemeldete Autos abgestellt. Die Stadt will nun eingreifen.

Magdeburg - „Ich ziehe hier wieder weg“, meint ein junger Mann, der erst seit kurzem in einem der Eingäge des Magdeburger Plattenbaus wohnt und in dessen Auto schon eingebrochen wurde. Eine Frau, die gleichfalls dort lebt, nur sehr viel länger, will das eigentlich nicht, schließlich hat sie gerade viel Geld in die Renovierung ihrer Wohnung gesteckt, wie sie dem Volksstimme-Reporter erzählt. Doch glücklich ist sie dort genauso wenig wie er.