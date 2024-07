In einem alten Backsteinhaus in Magdeburg entsteht eine Unterkunft für Jugendliche, die nicht mehr zu Hause bleiben können. Anwohner im benachbarten Wohngebiet haben Bedenken.

Anwohner in Magdeburger Wohngebiet in Sorge: Kommen durch die Notschlafstelle Probleme?

Am Pumpenhaus wird derzeit ein Backsteinbau zur Notschlafstelle umgebaut. In der Nachbarschaft befindet sich auf der einen Seite ein Wohngebiet, auf der anderen stehen Industrieruinen.

Magdeburg. - Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch: Wenn es Jugendliche zu Hause nicht mehr aushalten, wissen sie oft nicht, wohin. Heute bei einer Freundin übernachten, morgen vielleicht bei einem Kumpel. Solche Situationen sind keine Seltenheit. Auch die Jugendhilfe in Magdeburg muss immer wieder Jugendliche in Obhut nehmen. In Kinder- und Jugendheimen fühlen sich 15- bis 18-Jährige aber oft nicht wohl. Doch wohin dann? Ab November soll es eine Notschlafstelle geben. Um diese hat es schon Wirbel gegeben, noch bevor klar war, was sich dahinter verbirgt.