Vor 16 Jahren startete Robert Schütze seinen Malerfachbetrieb – die Malerfüchse – in Magdeburg. Seitdem ist das Unternehmen stetig gewachsen und hat sich bei privaten und gewerblichen Kunden in der Region zu einer Top-Adresse für handwerkliche Qualität etabliert.

Für dieses Wachstum braucht es vor allem eines: qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Um diese zu gewinnen setzte Robert Schütze von Anfang an und konsequent auf die eigene Ausbildung.

Das neue Lehrjahr startete bei den Malerfüchsen mit einer neuen Bestmarke. Bei dem mittelständischen Handwerksunternehmen starteten zehn Auszubildende in ihre berufliche Laufbahn. Wie ist das möglich in einer Zeit in der wir ausschließlich Meldungen lesen, die von 16 Prozent unbesetzten Ausbildungsstellen in Mitteldeutschland oder von der (angeblich) mangelnden Attraktivität der Handwerksberufe für junge Menschen künden?

„Ich habe vom Start weg konsequent auf die eigene Ausbildung gesetzt um den notwendigen Nachwuchs an Fachkräften zu sichern“, so Robert Schütze, Chef der Malerfüchse. Was dieses „konsequent“ bedeutet wird im Gespräch schnell klar. Es sind eine Vielzahl von Maßnahmen, wie die Teilnahme an Azubi-Messen, moderne Werbung für den Malerberuf und nicht zuletzt eine täglich gute Ausbildungsarbeit. Die hohe Qualität der Ausbildung sichert bei den Malerfüchsen der Ausbildungsmeister Rocco Dier. Er organisiert die Ausbildung in der eigenen Ausbildungswerkstatt, die das Unternehmen im letzten Jahr eröffnet hat. Hier lassen sich viele Handgriffe und Abläufe sehr gut trainieren, bevor diese unter den Bedingungen einer echten Baustelle zum Einsatz kommen.

Auch die zehn neuen Malerfüchse haben die ersten drei Wochen hier den Umgang mit Farbe, Leim und Malerwerkzeug kennengelernt. Dann kam schon der erste Einsatz auf einer „Azubi-Baustelle“. Auf dieser Baustelle, einem neu errichteten Eigenheim, werden alle Aufgaben durch die Azubis selbst übernommen. Ausbildungsmeister Rocco Dier begleitet das mit wachem Auge und ist das „back up“ für alle Fragen. Ein erster und auch ein zweiter Blick über die Wände und Decken zeigen, daß alles aussieht wie vom Profi gemacht. Den Auszubildenden sind die Freude und der Stolz anzusehen. Mit einem so schnellen echten Einsatz hätten sie zum Beginn der Lehre nicht gerechnet.



Die gute Ausbildungsarbeit hat nicht nur bei potentiellen Azubis, sondern auch bei Fachkollegen, der Handwerkskammer und Verbänden für Interesse gesorgt. 2021 wurden die Malerfüchse als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet.