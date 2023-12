Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Marco Wustrau hat in der Designwerkstatt „L’art du bois – Ideen in Holz“ von Gilles Fugier eine berufliche Heimat gefunden. „Ich liebe den Werkstoff Holz“, erzählt der 32-jährige Tischler: Holz lasse sich gut bearbeiten und strahle Wärme und Natürlichkeit aus, wie sonst kaum ein anderes Material. Seit bald drei Jahren arbeitet er in der von Gilles Fugier im Gebäude des Bahnhofs Südost an der Welsleber Straße eingerichteten Tischlerei und Holzwerkstatt. Er stellt Materiallisten zusammen, richtet die Werkstatt ein, fertigt die Werkstücke an, manchmal ist er auch mit dem Chef bei Kunden vor Ort. „Etwas Neues zu bauen, bereitet mir dabei noch viel mehr Freude, als zu reparieren“, sagt Marco Wustrau.