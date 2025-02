Arbeitsmarkt in Magdeburg: Gibt es jetzt Hoffnung in der Krise bei den Jobs?

Magdeburg. - Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen in Magdeburg im Vergleich zum Vormonat Januar um 34 Betroffene gesunken. Damit waren 11.931 Personen in der Landeshauptstadt arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug weiterhin 9,4 Prozent. Im Februar hat die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder zugenommen, nachdem diese im Januar deutlich gesunken war. Ist damit die Krise in Magdeburg bewältigt?

Matthias Kaschte, Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Nord ist mit seiner Einschätzung vorsichtig und sagt: „Die wirtschaftlichen Herausforderungen sind nicht überwunden.“ Diese Bewertung wird auch beim Blick auf den Vorjahresmonat deutlich: Im Februar 2024 lag die Arbeitslosenquote in Magdeburg mit 11.268 Personen bei 8,9 Prozent.

Der Blick auf die Unterbeschäftigung zeichnet ein umfassendes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Denn hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig erkrankte Arbeitslose erfasst. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit belief sich im zu Ende gegangenen Monat auf 14.885. Das sind 34 Betroffene mehr als im Vormonat und 104 mehr als im Vorjahresmonat. Die Unterbeschäftigungsquote betrug zuletzt wie auch im Januar 11,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie im Februar 2024 noch bei 9,5 Prozent.

Arbeitsplätze in Magdeburg

Hoffnungsvoll für Menschen ohne Arbeit indes ein anderes Zeichen: „Es wurden zuletzt wieder mehr neue Arbeitsstellen gemeldet und die Arbeitslosigkeit ist leicht gesunken“, so Matthias Kaschte. Der Stellenbestand verbleibt im mehrjährigen Vergleich auf hohem Niveau.

Öffentliche und private Unternehmen meldeten im Februar beim gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und des Jobcenters 720 neue Stellen, 334 mehr als im Januar. Der Stellenbestand ist gegenüber Januar um 118 auf 3.276 gestiegen. Im Vorjahr waren im Februar 3.407 Arbeitsstellen gemeldet.

In diesen Bereichen ab es in Magdeburg besonders viele Jobangebote

Die meisten Stellenangebote für Magdeburg in der Datenbank der Agentur für Arbeit kommen aus den Berufssegmenten fertigungstechnische Berufe mit 480 Stellen, zum Beispiel als Mechatroniker. An zweiter Stelle steht der Bereich der Verkehrs- und Logistikberufe mit 428 Stellen zum Beispiel als Berufskraftfahrer. Ebenfalls eine große Nachfrage besteht nach Personal in medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen mit 403 Stellenofferten zum Beispiel als Altenpfleger.

