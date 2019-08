Matthias Matschke ermittelt letztmals im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg: Mit seinen Kollegen Uwe Lemp (Felix Vörtler, links) und Doreen Brasch (Claudia Michelsen) starrt Hauptkommissar Dirk Köhler (Matschke) auf die Überreste einer Hand. Die Folge ist am 11. August 2019 zu sehen. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Kaum ist die Sommerpause vorbei, heißt es Abschied nehmen: Matschke ermittelt am Sonntag letztmals im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg.

Magdeburg l Was ist nur mit Jurij Rehberg passiert? In einem Wald bei Magdeburg wird sein Auto entdeckt, im Kofferraum ist eine Menge Blut. Schnell wird klar, der Mann ist vermutlich tot - ein Fall für die Hauptkommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke).

Am 11. August 2019 ermittelt Matschke letztmals als Hauptkommissar in der ARD im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. In der Folge "Mörderische Dorfgemeinschaft" versucht er mit Schauspiel-Kollegin Michelsen den Fall zu lösen. Es gibt nur ein Problem: Von der Leiche fehlt jede Spur. Und ohne Leiche kann keinem ein Mord nachgewiesen werden.

Bereits im August 2018 erklärte Matschke, für keine weiteren Folgen als "Polizeiruf"-Ermittler aus Magdeburg vor der Kamera stehen zu wollen. Bislang werde auch kein Nachfolger für ihn gesucht. Hauptkommissarin Brasch (Michelsen) soll künftig allein ermitteln. Matschke war Ende 2015 als Nachfolger von Sylvester Groth ins Magdeburger Team gekommen.

Übrigens: Bereits in den nächsten Tagen wird in Magdeburg für eine weitere Polizeiruf-Folge aus Magdeburg gedreht. Dies bestätigte eine Sprecherin des MDR.