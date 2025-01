Arenen in Magdeburg: Neues System gegen Parkchaos lässt auf sich warten

Magdeburg - Rund um Großveranstaltungen in der Avnet-Arena, Getec-Arena, in der Messe oder auch im Elbauenpark kommt es regelmäßig zu verkehrlichen Ausnahmesituationen auf den Straßen im Osten von Magdeburg.

Leidtragende sind die Anwohner, die mit ihren Fahrzeugen dann praktisch nicht mehr durch die Stadtteile kommen. Für Ärger sorgen dabei nicht nur die Staus auf den Straßen, sondern ebenso die Parkplatzsuche der Veranstaltungsbesucher.

Gerade bei den Heimspielen des 1. FC Magdeburg sind wiederholt Wildparker auf Grünflächen sowie zugestellte Anliegerstraßen in den Wohnquartieren zu beobachten.

Beschilderung muss erneuert werden

Mitschuld an diesen Parkproblemen hat eine veraltete Beschilderung zu den vorhandenen Stellflächen entlang der Straßen. Um hier für Abhilfe zu sorgen, soll ein neues Park- und Verkehrsleitsystem für Ostelbien kommen. Bereits 2018 hat der Stadtrat dazu einen Beschluss gefasst. Hintergrund waren damals die Pläne zur Erweiterung der Heimspielstätte des FCM.

Das neue Leitsystem soll dazu dienen, dass Parkflächen effektiver genutzt und angesteuert werden. Dadurch soll der Reiseverkehr besser koordiniert und ultimativ eine Verkehrsentlastung erreicht werden.

Die Stadtverwaltung hat das IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und –systeme aus Dresden mit der Erstellung einer verkehrsplanerischen Untersuchung beauftragt. Der Abschlussbericht liegt seit 2021 vor.

Für den Osten sollen drei neue Parkzonen ergänzt werden. Foto: Konstantin Kraft

Demnach sollen die ostelbischen Gebiete in das schon vorhandene Parkleitsystem für die Innenstadt integriert werden. Unter anderem an der Jerichower Straße (B 1) steht dazu ein großes Hinweisschild. Verkehrsteilnehmer werden hiermit anhand von verschiedenen Farben zu vier Parkbereichen - City-Nord/Universitätsplatz, City/Hauptbahnhof, City-Mitte/Altstadt und Hasselbachplatz – geleitet.

Die Idee ist nun, dass Leitsystem um drei ostelbische Parkzonen zu erweitern. Eine Zone soll dabei die Parkplätze rund um die „Arenen“ versammeln. Eine zweite – nördlich der Bundesstraße 1 – diejenigen bei den Messe- und Parkanlagen (inklusive Hochschule). Sie soll „Messe, Parks & Arenen-2“ heißen. Die dritte Zone fasst die Stellflächen am Stadtpark als „Rotehorninsel“ zusammen.

Um den Verkehr zu den neuen Parkzonen zu lotsen, muss die Beschilderung am Straßenrand umfassend erneuert sowie teilweise korrigiert werden.

Dieser Wegweiser müsste erneuert werden. Foto: Konstantin Kraft

Ein Beispiel: An einem Wegweiser kurz vor dem Messeparkplatz an derJerichower Straße lotst ein Pfeil den Verkehr über den Nordbrückenzug hinweg in Richtung des nordwestlich der Elbe gelegenen Parkplatzes „Lange Lake“. Dies ist ein Relikt aus Buga-Zeiten, als von dort ein Shuttleservice angeboten wurde.

Des Weiteren sollen mit dem neuen Parkleitsystem zusätzliche, dynamische Informationstafeln an der Kreuzung Cracauer Straße/Friedrich-Ebert-Straße sowie am Schleinufer installiert werden.

Solche dynamischen Informationstafeln sollen an weiteren Standorten eingesetzt werden. Foto: Konstantin Kraft

Durch steuerbare LED-Technik können darauf dann verschiedene Hinweise angezeigt werden. So etwa die Zahl der freien Restparkplätze oder Stauwarnungen und Umleitungen. Zum Beispiel: „Stau Nordbrückenzug – Bitte Strombrückenzug benutzen!“

Technische Ausstattung

Parallel dazu sollen die vorhandenen Parkplätze mit einer Erfassungstechnik ausgestattet werden - also etwa Schranken oder Induktionsschleifen - um in Echtzeit erfassen zu können, wie viele Plätze noch frei sind.

Zum Schutz der Anwohner wird ferner über temporäre Straßensperrungen, Einbahnstraßenregelungen oder Bremsschwellen zur Verhinderung von Schleichverkehren durch Anliegerstraßen nachgedacht.

Doch bis all dies in die Umsetzung gehen kann, bleibt Geduld gefragt. Die Ausführungsplanung für das Parkleitsystem mit Gesamtkosten von circa 2,2 Millionen Euro musste zuletzt 2024 vertagt werden, weil keine Fördermittel generiert werden konnte.

Angespannte Haushaltslage

Offenbar könnte die Fortsetzung des Vorhabens nun noch ein weiteres Jahr auf Eis liegen. In einer jüngsten Stellungnahme auf Anfrage von CDU-Stadtrat Manuel Rupsch schlägt die Stadtverwaltung vor, das Projekt zu verschieben.

„Damit wäre der früheste Beginn der Umsetzung 2026 (Planung) und ab 2027 der Ausbau des Park-Leit-Systems möglich“, heißt es aus dem Rathaus. Als Grund wird auf die angespannte Haushaltslage verwiesen.

Zur Ergänzung: Die Stadtverwaltung hatte sich zuletzt auch gegen eine Bewohnerparkzone für die Angersiedlung ausgesprochen. Eine solche Regelung - etwa mit Ausweisen - sei für die stoßweisen Belastungen mit Veranstaltungsverkehren nicht geeignet, hieß es.