Bronzefigur am Allee-Center repariert Arm dran: Magdeburger Kunstwerk nach Vandalismus-Attacke wieder komplett
Eine Bronzefigur in Magdeburg hatte durch Vandalismus einen ihrer Metallarme verloren. Weil er wiedergefunden werden konnte, war nun eine Reparatur möglich.
06.11.2025, 06:00
Magdeburg. - In den vergangenen Jahren gab es in Magdeburg eine ganze Reihe von Metalldiebstählen an Kunstwerken. Immer wieder entwendeten unbekannte Täter Teile von diversen Skulpturen in der Stadt. Meist mussten diese danach gänzlich abgebaut werden.