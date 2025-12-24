weather wolkig
Ehrgeiziges Projekt im IBK bei Magdeburg Fast 70 Millionen Euro: So soll Heyrothsberge zur besten Feuerwehr-Schule in Deutschland werden

Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge steht vor einer großen Veränderung. Vor den Toren von Magdeburg sollen fast 70 Millionen Euro investiert werden. Was damit geschehen soll.

Von Marco Papritz 24.12.2025, 14:30
Im Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge werden unter anderem Einsatzkräfte mit praktischen Übungen ausgebildet. Die Bedingungen dafür sollen verbessert werden.
Im Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge werden unter anderem Einsatzkräfte mit praktischen Übungen ausgebildet. Die Bedingungen dafür sollen verbessert werden. Foto: Franziska Stawitz

Heyrothsberge - Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz - kurz IBK - in Heyrothsberge hat schon bessere Tage gesehen. Und doch gibt es ein ambitioniertes Ziel, die Feuerwehrschule zur besten in Deutschland zu entwickeln.