Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge steht vor einer großen Veränderung. Vor den Toren von Magdeburg sollen fast 70 Millionen Euro investiert werden. Was damit geschehen soll.

Fast 70 Millionen Euro: So soll Heyrothsberge zur besten Feuerwehr-Schule in Deutschland werden

Im Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge werden unter anderem Einsatzkräfte mit praktischen Übungen ausgebildet. Die Bedingungen dafür sollen verbessert werden.

Heyrothsberge - Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz - kurz IBK - in Heyrothsberge hat schon bessere Tage gesehen. Und doch gibt es ein ambitioniertes Ziel, die Feuerwehrschule zur besten in Deutschland zu entwickeln.