Ehrgeiziges Projekt im IBK bei Magdeburg Fast 70 Millionen Euro: So soll Heyrothsberge zur besten Feuerwehr-Schule in Deutschland werden
Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge steht vor einer großen Veränderung. Vor den Toren von Magdeburg sollen fast 70 Millionen Euro investiert werden. Was damit geschehen soll.
24.12.2025, 14:30
Heyrothsberge - Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz - kurz IBK - in Heyrothsberge hat schon bessere Tage gesehen. Und doch gibt es ein ambitioniertes Ziel, die Feuerwehrschule zur besten in Deutschland zu entwickeln.