Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten an der Seebühne im Elbauenpark schon 2025 beginnen. Jetzt müssen die Arbeiten erneut verschoben werden. Was das für die kommende Saison bedeutet.

Auch 2026 Shows wie Grill den Henssler? Sanierung der Magdeburger Seebühne erneut verschoben

Im Jahr 1999 wurde die Seebühne im Elbauenpark errichtet. Betonkrebs macht nun Sanierungsarbeiten notwendig.

Magdeburg. - Schon 2023 wurde die Sanierung der Seebühne im Elbauenpark angestoßen. Wegen Betonkrebs sollten die Arbeiten an der Bühne ursprünglich zum Ende der Saison 2025 beginnen. Schon einmal musste das Vorhaben um ein Jahr verschoben werden. Der neue Start für die Sanierung war im Sommer 2026 angesetzt. Doch nun verzögert sich die Sanierung erneut.