17 Mädchen und Jungen aus der Börde treten zum Kreisentscheid im Vorlese-Wettbewerb in Haldensleben an. Für die Siegerin geht es nun zum Landeswettbewerb.

Die Kreisgewinnerin Lusienne Beck vom Börde-Gymnasium in Wanzleben liest sich zum Landeswettbewerb in Magdeburg.

Haldensleben - Und weiter geht es nach Magdeburg für die Vorlese-Gewinnerin des Kreisausscheides: Lusienne Beck vom Börde-Gymnasium in Wanzleben vertritt den Landkreis Börde in der nächsten Vorleserunde beim Landeswettbewerb. Sie war zuvor in ihrer Schule die beste Vorleserin des Jahrgangs. In der Haldensleber Kulturfabrik trat sie gegen die 16 besten Vorleserinnen und Vorleser aus anderen Schulen in der Börde an.