Im Sommer 1992 war der erfolgreiche FC-Bayern-München-Spieler Gerd Müller in Magdeburg zu Besuch. Für ein Spiel und zum plaudern. Drei Olvenstedter erinnern sich.

Von Lena Bellon 30.10.2025, 06:00
Im Jahr 1992 spielten die „Alten Herren“ von Germania Olvenstedt in Magdeburg gegen die Mannschaft vom FC Bayern München.
Im Jahr 1992 spielten die „Alten Herren“ von Germania Olvenstedt in Magdeburg gegen die Mannschaft vom FC Bayern München. Foto: Archiv Germania Olvenstedt

Magdeburg. - Vor über 30 Jahren war in Magdeburg der FC Bayern München zu Besuch. Unter den Spielern auch Gerd Müller, bekannt als der „Bomber der Nation“. Drei Magdeburger erinnern sich und plaudern über den Besuch des Sportlers.