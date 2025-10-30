Bomber der Nation 1992 in Magdeburg Auf ein Getränk mit Fußball-Legende Gerd Müller: Olvenstedter plaudern aus
Im Sommer 1992 war der erfolgreiche FC-Bayern-München-Spieler Gerd Müller in Magdeburg zu Besuch. Für ein Spiel und zum plaudern. Drei Olvenstedter erinnern sich.
30.10.2025, 06:00
Magdeburg. - Vor über 30 Jahren war in Magdeburg der FC Bayern München zu Besuch. Unter den Spielern auch Gerd Müller, bekannt als der „Bomber der Nation“. Drei Magdeburger erinnern sich und plaudern über den Besuch des Sportlers.