Auf welche Alternativen zum Billigticket Magdeburg beim ÖPNV setzt

ÖPNV in Magdeburg: Eine Straßenbahn steht in der Wendeschleife Kannensteig bereit.

Magdeburg - Wie steht es um die Fahrkarten-Preise im öffentlichen Personennahverkehr in Magdeburg? Immerhin ist dies ein Thema, was die Stadträte ebenso bewegt wie Busse und Straßenbahnen tagtäglich Tausende Menschen: Im Ratssaal wurden Beschlüsse zur Freifahrt für Schüler und zum sogenannten 365-Euro-Ticket gefasst, bei dem man ein Jahresticket zum Preis von einem Euro pro Tag bekommt. Zu letzterem sollte die Stadt im Tarifverbund Marego Gespräche aufnehmen, wann, wie und zu welchen zusätzlichen Zuschüssen in den öffentlichen Personennahverkehr ein solches eingeführt werden kann - und dazu gab es jetzt einen Bericht.