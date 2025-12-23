Gegensätzlich entwickelt sich die Erwerbstätigkeit in Magdeburg und den Landkreisen. Was bedeuten die Zahlen?

Die Zahl der Erwerbstätigen entwickelt sich im Raum Magdeburg gegensätzlich.

Magdeburg. - Während die Erwerbstätigkeit in Sachsen-Anhalt insgesamt leicht zurückgeht, zeigt sich in der Region um Magdeburg ein differenziertes Bild mit klaren Gewinnern und Verlierern. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sank die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2024 landesweit um 2.600 Personen auf 989.100. Das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozent. Als Erwerbstätige gelten dabei alle Personen, die einer Arbeit nachgehen – unabhängig davon, ob sie selbstständig, angestellt, verbeamtet oder geringfügig beschäftigt sind. Wie sieht es im Raum Magdeburg aus?