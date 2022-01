Auge in Auge mit Piranhas in den Magdeburger Gewächshäusern

Magdeburg (vs) - Vor mehr als 125 Jahren, am 12. April 1896, wurde mit der Eröffnung der Gruson-Gewächshäuser auch ein öffentliches Schau-Aquarium eingeweiht. Es ist damit das älteste öffentliche Aquarium der Welt, das bis heute am ursprünglichen Standort besteht. Aus diesem Anlass ist eine neue Ausstellung im Aquarienraum in Kooperation mit dem Magdeburger Aquarienverein Vallisneria zu sehen.

Zu bewundern sind unter anderem auch Piranhas. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Personenzahl in den Gewächshäusern begrenzt werden. Daher ist eine telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 0391/404 29 10 unbedingt erforderlich. Es gilt die 2G-Regel. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 9 bis 17 Uhr.