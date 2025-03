Der Magdeburger Verein „Tischlein deck mich“ hat fast drei Jahre lang eine Verteilerstelle im Bürgerhaus in Alt-Olvenstedt bedient. Dort kann er die Abholer jedoch nicht mehr mit Essen und Hygieneprodukten versorgen. Welche Gründe das hat und wie Magdeburger helfen können.

Neuer Ort in Magdeburg gesucht

Anfang 2024 war Annette Böhlmann (zweite von links) noch jeden Mittwoch mit einigen Ehrenamtlichen im Bürgerhaus an der Poststraße in Magdeburg-Olvenstedt aktiv und hat Lebensmittel verteilt. Seit Anfang 2025 ist das nicht mehr möglich.

Magdeburg - Lange Schlangen bildeten sich vor dem Bürgerhaus an der Poststraße, wenn mittwochs dort der Verein „Tischlein deck mich“ anrückte. Fast drei Jahre lang verteilte der Verein dort Lebensmittel, Hygieneartikel und Haushaltswaren, die in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden konnten. Die Ware abholen konnten dort alle Menschen – mit und ohne Bedürftigkeitsnachweis. Doch seit Anfang 2025 hat der Verein in Olvenstedt keine Verteilerstelle mehr.