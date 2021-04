Ausbau der Salbker Straße in Magdeburg auf Platz 5 der Prioritätenliste

Magdeburg

Soll die Salbker Straße zwischen Dodendorfer und Leipziger Straße auch auf der nördlichen Seite einen Fußweg erhalten? Diese Frage richtet Stadträtin Anke Jäger (Die Linke) an die Stadtverwaltung. Die wiederum hat nun reagiert und favorisiert zumindest einen Fußweg zu beiden Seiten der Straße. Ob aber tatsächlich auf beiden Seiten ein Fußweg notwendig ist, das werde im Rahmen der Vorplanung geprüft, berichtet Baubeigeordneter Dieter Scheidemann in seiner Stellungnahme an die Verwaltung.

Maßnahme resultiert aus Verkehrsuntersuchung

Der Ausbau der Salbker Straße zwischen Leipziger Straße und Dodendorfer Straße ist Bestandteil der Maßnahmeempfehlungen aus den Verkehrsuntersuchungen in den Gebieten Süd und Südost. Der Grundsatzbeschluss für die Verkehrsuntersuchungen wurde 2017 vom Stadtrat gefasst. In der daraus resultierenden Prioritätenliste wurde der Ausbau der Salbker Straße auf Rang 5 eingeordnet. Es sei inzwischen auch damit begonnen worden, Geld für die Maßnahmen auf der Prioritätenliste in den Haushalt einzuplanen. Insgesamt gibt es 37 Maßnahmen. Hierzu werden Planungsmittel und Baukosten in der Investitionsprioritätenliste der Landeshauptstadt Magdeburg angemeldet.

Noch bis Ende April ist in dem Bereich zugunsten des Baus eines Geschäftshauses die Sperrung eines Parkplatzes der Wohnungsgenossenschaft genehmigt, weil der Platz zum Bauen benötigt werde. Die Sperrung des Fußweges auf der Südseite sei nicht genehmigt und der Verwaltung sei auch keine Sperrung bekannt, reagiert Scheidemann auf die Anfrage von Anke Jäger.

Wegeverbindung zur Leipziger Straße bleibt

Laut Bauantrag entstehe westlich des Wohnblockes Bertolt-Brecht-Straße 14 bis 14c auf einem Privatgrundstück ein Geschäftshaus. Grundstückseigentümerin ist die Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH.

Diese wird die bisher vorhandene Wegeverbindung vom Hochhaus bis zur Leipziger Straße nach Fertigstellung aufrechterhalten.

In dem Abschnitt der Salbker Straße zwischen Leipziger und Dodendorfer Straße befinden sich neben Wohngebäuden auch ein Schlüsseldienst und zwei Supermärkte. Auf der nördlichen Seite gibt es nur teilweise einen Fußweg.