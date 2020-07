Bei einem Einsatz in Magdeburg ist eine 47-jährige Polizistin verletzt worden. Eine 19-Jährige hatte der Beamtin in den Bauch getreten. Foto: Patrick Seeger/dpa

Eine Polizistin ist am Sonnabendmorgen in Magdeburg im Einsatz verletzt worden. Eine 19-Jährige trat der Beamtin in den Bauch.

Magdeburg (vs) l Bei einem Einsatz am Sonnabend, 25. Juli 2020, ist eine 47-jährige Polizistin leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Polizei am Morgen gegen 8.20 Uhr wegen einer vermeintlichen körperlichen Auseinandersetzung in die Halberstädter Straße gerufen worden. Eine Streife traf vor Ort einen 28-jährigen Mann aus Haldensleben sowie eine 19-Jährige aus Flechtingen aus dem Landkreis Börde an. Beide Personen standen merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und waren lautstark aneinandergeraten. Während der Aufnahme des Sachverhaltes trat die 19-Jährige der Polizistin plötzlich und unvermittelt in den Bauch, teilte der Polizeisprecher mit. Nachdem die 19-Jährige unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurden bei ihr noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sowohl die 19-Jährige als auch ihr 28-jähriger Begleiter entlassen. Die Polizeibeamtin wurde durch den Tritt leicht verletzt. Die 19-Jährige muss sich jetzt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

