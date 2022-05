Tourismus Ausflugsschiffe der Weißen Flotte machen in Magdeburg Leinen fest

Nach anfänglichen coronabedingten Anlaufschwierigkeiten haben die Fahrgastschiffe der Weißen Flotte in Magdeburg in der zweiten Pandemie-Saison doch noch Fahrt aufgenommen. Ganz ohne Blessuren blieb aber auch diese Saison nicht, die am Sonntag endet.