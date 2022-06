Ausflugsschiffe Magdeburger Weiße Flotte flüchtet vor Niedrigwasser der Elbe

Wegen des sehr niedrigen Wasserstandes der Elbe hat die Magdeburger Weiße Flotte am 23. Juni 2022 den Schiffsverkehr auf der Elbe vorerst eingestellt. Gefahren wird jetzt auf dem Mittellandkanal.

Magdeburg - Das Niedrigwasser der Elbe zwingt die Ausflugsschiffe der Weißen Flotte in den Mittellandkanal. Der Elbpegel sank am Donnerstag (23. Juni 2022) auf 65 Zentimeter an der Strombrücke – zu wenig Wasser unter dem Kiel für die Ausflugsschiffe auf der Stadtstrecke.