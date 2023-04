Susanne Nickel ist im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg zu Gast.

Magdeburg - Die Fashion Revolution Week und die Französischen Filmtage, Kabarett, Literatur und Wissen, Film, Kunst sowie Gesellschaft und Kirche - all dies sind Themen in den 13 Freizeittipps, die die Magdeburger Volksstimme für Mittwoch, den 26. April 2023 zusammengestellt hat. Zu den Ideen für die Freizeit am Dienstag, dem 25. April 2023, gibt es hier.

Susanne Nickel ergründet in Magdeburg die Geheimnisse der Zielstrebigkeit

Wie werde ich, wer ich sein will? In der neuen Reihe „Wissen 2022“ verraten Prominente und Experten, welche Kenntnisse einem bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit wirklich weiterhelfen. Das Weiterbildungsangebot der Volksstimme erfolgt mit dem Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 als Gastgeber.

Diesen Mittwoch spricht ab 19.30 Uhr Referentin Susanne Nickel unter dem Titel „Ziele erreichen: Durchsetzen. Durchstarten. Durchhalten.“ Hintergrund: Ziele hat man schnell, doch das Erreichen dieser ist nicht immer ganz so leicht. Die Referentin zeigt wie das gelingt. Es geht darum, wie man sich besser durchsetzen und Widerstände in Energie wandeln kann. Es geht darum, persönliche Erfolgsfaktoren zu erkennen und einzusetzen. Wie man Haltung einnehmen und durchhalten kann, insbesondere dann, wenn die Zielgerade etwas länger ist, ist an diesem Abend Thema.

Susanne Nickel ist Expertin für Change Management und innovative Führungstätigkeit. Ihre Erfahrung sammelte sie über viele Jahre als Managerin und Beraterin sowohl in nationalen als auch internationalen Unternehmen und Konzernen – zuletzt als Bereichsleitung Management Development bei Kienbaum und als Head of HR bei der Haufe Akademie im Consulting.

Karten für diese und weitere Veranstaltungen der Reihe gibt es im Volksstimme-Servicecenter, unter biberticket und unter Telefon 0391/5999700. Über das Web sind auch Tickets für eine Online-Übertragung erhältlich.

„Mit Volldampf“ durch Kabarett in der Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt das politisch-satirische Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger, das in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a am Mittwoch und Donnerstag um 20 Uhr auf dem Spielplan steht. Weitere Vorstellungen sind für den 4., 10., 11., 12., 17. und 25. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am 3. und 24. Mai um 15 Uhr vorgesehen.

Marion Bach, Oliver Vogt, Christoph Deckbar und Heike Ronniger (v.l.) bei den Proben für „Mit Volldampf ins Aus“. Foto: Klaus-Peter Voigt

In „Mit Volldampf ins Aus“ bildet eine Schiffsreise den Rahmen. Beleuchtet werden an Bord eine Vielzahl an aktuellen Themen, die die Menschen in Magdeburg und Umgebung bewegen, die oft auch für kontroverse Diskussionen mit widerstrebenden Positionen und ohne Chance auf Konsens sorgen. Es geht in dem neuen Stück unter anderem um die Probleme des deutschen Bildungssystems mit steigenden Herausforderungen und sinkendem Personalstand, um die Digitalisierung, Depressionen und um festgeklebte Klimaschützer. In einer Szene zur Genderproblematik geht es um gerechte Bezahlung und sprachliche Entwicklungen, die für Alexander Pluquett, der Autor des Stücks ist, Anzeichen einer eigenen Diktatur aufweisen.

Kabarett mit den Hengstmann-Brüdern in Magdeburg

Das 18. gemeinsame Kabarettprogramm von Sebastian und Tobias Hengstmann wird am Mittwoch ab 19.30 Uhr im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gezeigt. Unter dem Titel „Jetzt mal ernsthaft“ nehmen die beiden Brüder die ernsten Themen dieser Welt als Rampe für ihren abendfüllenden klugen Klamauk. „Spontan, analytisch, frech und frisch wird alles aktuell kommentiert, was dem Zuschauer auf den Nägeln brennt“, so die Ankündigung.

"Jetzt mal ernsthaft" heißt das neue Programm von Sebastian und Tobias Hengstmann. Foto: Veranstalter

Nach der Mittwoch- sind weitere Vorstellungen am 29. April und am 5., 11., 12., 18. und 19. Mai um 19.30 Uhr vorgesehen.

Rassismus ist Thema in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Mittwoch, den 26. April um 17 Uhr veranstaltet die Stadtbibliothek ein Literaturgespräch mit Tobias von Elsner zum Thema "Rassismus und selbstbestimmte Identität". Der langjährige Magdeburger Museumsmitarbeiter wird zwei bekannte Romane vorstellen und anschließend zur Diskussion stellen. "Der menschliche Makel" von Philipp Roth thematisiert die Verbindung von Rassismus und Gewalt in den USA, während es in Mithu Sanyals Bestseller "Identitti" um kulturelle Aneignung und die Konstruierbarkeit von Identität geht. Tobias von Elsner sieht in beiden Werken die Langzeitwirkungen von rassistischen Ideologien aufseiten der Betroffenen thematisiert und diskutiert die Chancen und Konflikte einer Selbstermächtigung hin zu einer selbstbestimmten Identität jenseits überkommener Schranken.

Die Veranstaltung ist Teil des Programms "Studieren ab 50" der Otto-von-Guericke Universität und alle interessierten Besucher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung findet in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg in der Breiter Weg 109 statt.

Sabine Thiesler stellt ihren neuen Toskana-Krimi „Verschwunden“ im Thalia vor

Sabine Thiesler stellt am Mittwoch im Thalia im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee 11 ihren neuen Toskana-Krimi „Verschwunden“ vor. Beginn ist um 20.15 Uhr.

Elena Ludwig ist eine attraktive, gut situierte Maklerin und wohnt im Herzen von Siena. Gelangweilt von ihren Mitmenschen, lebt sie ihre sexuelle Leidenschaft auf eine riskante Art und Weise aus. Ein hochgefährlicher Kick, wenn sie an den Falschen gerät. Unterdessen erschüttert eine brutale Verbrechensserie die Toskana. Menschen verschwinden, und die wenigen, die zurückkommen, sind traumatisiert und für immer zerstört. Commissario Neri ermittelt, träumt aber schon von einem Altersruhesitz am Meer, den ihm die Maklerin Elena vermitteln soll. Doch dann verschwindet auch sie.

Kirche und Politik sind Thema in der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

Kirche und Politik – zwei getrennte Welten? Dies ist die Frage für den Themenabend der Evangelischen Studierendengemeinde am Mittwoch beim Themenabend. Referent ist Christoph Maier,Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt und Studienleiter für Theologie und Politik, Wittenberg.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Die Studierendengemeinde hat ihren Sitz in der Neustädter Straße 6.

Start in die Französischen Filmwochen im Magdeburger Moritzhof

Am Mittwoch beginnen die Französischen Filmwochen in Sachsen-Anhalt. Partner ist das Institut français und im Norden des Landes der Moritzhof am Moritzplatz in Magdeburg.

„Im Taxi mit Madeleine“ ist der Film zum Start.Der Pariser Taxifahrer Charles (Dany Boon) hat einen ziemlich schlechten Tag. Er steckt tief in Schulden, droht wegen zahlreicher Verkehrsverstöße seinen Führerschein zu verlieren, und seine Ehe droht zu zerbrechen. Doch dann steigt Madeleine (Line Renaud) in sein Taxi, eine elegante, resolute 92-jährige Frau. Da sie in ihrem Alter davon ausgeht, dass es jederzeit ihre letzte Taxifahrt sein könnte, bittet sie Charles auf dem Weg zum Pflegeheim einige Zwischenstopps einzulegen: Noch einmal möchte sie jene Orte sehen, die wichtig waren in ihrem Leben. Vorstellungen am Dienstag und Mittwoch um 19.15 Uhr, am Donnerstag um 16.15 Uhr und am 3. Mai um 20.30 Uhr.

Im Jahr 2023 gibt es drei deutsch-französische-Jubiläen für Sachsen-Anhalt: 60 Jahre Elysée-Vertrag, der die deutsch-französische Annäherung ermöglichte und den Grundstein für die Zusammenarbeit legte, die das Institut français täglich beschäftigt. Das 20-jährige Jubiläum des Instituts in Sachsen-Anhalt. Und zehn Jahre Französische Filmwoche, die das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Institut und unseren Kulturpartnern vor Ort ist.

Fashion Revolution Week in Magdeburg

Magdeburger Initiativen beteiligen sich derzeit an der weltweiten „Fashion Revolution Week“. Es geht um Alternativen zur Ressourcenverschwendung durch Wegwerfmode und zu unsozialen Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Auch am Mittwoch, 26. April, gibt es mehrere Veranstaltungen.

T- Shirts mit regionalen Farben gestalten heißt es in einem Kurs, der am Mittwoch um 10 und um 14 Uhr in der Pflanzenfarben-Manufaktur in der Fichtestraße 45 beginnt. Der Unkostenbeitrag beträgt zwölf Euro. Hintergrund: Synthetische Farbstoffe dominieren weltweit die Modebranche. Jährlich werden etwa 700.000 Tonnen Farbstoffe produziert und verwendet. Etwa ein Drittel davon landet nach dem Färbeprozess im Abwasser. Es geht auch anders – und zwar mit natürlichen Farbstoffen. Hier geht es zur Anmeldung.

Auffrischung von Lieblingsteilen - Beratung zur Reparatur heißt es von Mittwoch bis Sonnabend jeweils um 10 Uhr im Querstyle im Breiten Weg 214. Geboten wird Hilfe zur Selbsthilfe mit Tipps und kreativen Ratschlägen.

Schmuckherstellung aus Altpapier ist am Mittwoch ab 15 Uhr Thema im Moritzhof am Moritzplatz. Die Teilnahme ist kostenfrei, aufgrund der begrenzten Zahl an Plätzen wird aber eine Anmeldung empfohlen.

Dreckiges Leder heißt ein Dokumentarfilm, der am Mittwoch um 19.30 Uhr im Studiokino Magdeburg im Moritzplatz 1a läuft. Der Film dokumentiert mit eindrucksvollen Bildern und Interviews die Arbeitsbedingungen in Indiens Lederindustrie. Indien gehört zu den größten Schuhproduzenten weltweit, 2,6 Milliarden Paare sind es pro Jahr. Auch viele deutsche Markenhersteller lassen hier ihre Kollektionen fertigen.

Akos Doma stellt sich als neuer Magdeburger Stadtschreiber vor

Akos Doma amtiert seit Monatsbeginn als Magdeburger Stadtschreiber. Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 stellt er sich am Mittwoch ab 19.30 Uhr vor.

Akos Doma ist der neue Stadtschreiber für Magdeburg. Foto: Romy Buhr/LH Magdeburg

Akos Doma studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik in München, Fairfield (USA) und lebt mit seiner Familie in Eichstätt. Doma promovierte über die lebensphilosophische Strömung des literarischen Modernismus. Neben literarischen Veröffentlichungen wie Romane, Sachbücher und Übersetzungen, kann Doma auf diverse Preise und Stipendien zurückblicken, und war bereits Stadtschreiber zu Rheinsberg.

Lyrisch-musikalischer Abend mit Kirsten Steineckert und Fredy Conrad in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Mittwoch, den 26. April, um 19.30 Uhr findet in der Stadtbibliothek Magdeburg ein lyrisch-musikalisches Programm mit der Berliner Autorin Kirsten Steineckert statt. Gemeinsam mit dem Gitarristen Fredy Conrad wird sie ihre autobiografischen und teilweise unveröffentlichten Texte vortragen, welche Geschichten vom Glück und Unglück sowie vom Glück im Unglück erzählen. Die Texte sind aus ihrem eigenen Leben und aus Interviews mit anderen Menschen entstanden.

Die Begleitung durch Kompositionen und Adaptionen internationaler Gitarrenmusik von Fredy Conrad soll eine besondere Atmosphäre schaffen, bei der Lachen und Weinen, Traurigkeit und Freude nahe beieinander liegen.

Interessierte Gäste sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung findet in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek in der Breiter Weg 109 statt.

Kunstgespräch mit Regionalbischöfin im Kunstmuseum Magdeburg

Der Förderverein des Kunstmuseums Magdeburg lädt regelmäßig bekannte Persönlichkeiten zu einem "Kunst-Talk" ein. Am Mittwoch, den 26. April, ist die Regionalbischöfin Bettina Schlauraff zu Gast in dem Museum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. In einer entspannten Atmosphäre wird über Kunst und das Leben im Allgemeinen gesprochen. Die Arbeiten von Monika Huber, die derzeit in der Ausstellung "Archiv Einsdreissig" im Kunstmuseum zu sehen sind, bilden den Ausgangspunkt des Kunst-Talks.

Bettina Schlauraff ist beim Kunstgespräch im Magdeburger Kunstmuseum zu Gast. Foto: V. Kühne/Veranstalter

Bettina Schlauraff ist seit September 2022 neben Regionalbischof Johann Schneider als Regionalbischöfin des Bischofssprengels Magdeburg der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland tätig. In ihrer Rolle als Regionalbischöfin ist sie für die spirituelle und seelsorgerische Führung einer Region in der Landeskirche verantwortlich und vertritt den Landesbischof in kirchlichen und öffentlichen Angelegenheiten in diesem Gebiet.

Bettina Schlauraff wurde 1973 in Potsdam-Babelsberg geboren und absolvierte ihr Theologiestudium in Naumburg, Marburg und Halle. Nach ihrer Ordination im Jahr 2005 begann sie als Pfarrerin im Pfarrbereich Bad Bibra im Kirchenkreis Naumburg zu arbeiten.