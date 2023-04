In Magdeburg wird auch am Ostersonntag Programm geboten. Die Magdeburger Volksstimme hat Ideen für Sonntag, den 9. April 2023, zusammengetragen.

Magdeburg - Klassische Musik, ein Gastspiel Kino, ein Osterfeuer und eine Eiskunstlauf-Show stehen auf dem Programm für Magdeburg am Sonntag, 9. April 2023. Die Volksstimme hat sechs Freizeittipps zusammengetragen. Auf einer eigenen Seite sind die Partys der Magdeburg Clubs für das Osterwochenende aufgelistet. Und Ideen für den Tipps für Sonnabend, den 8. April 2023, gibt es hier.

„Vivaldi and Friends“ im Magdeburger Amo

Ein Klassikkonzert des Hamburger Stage Ensembles ist für Ostersonntag im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 geplant. Beginn ist um 19 Uhr. Das Osterkonzert steht unter dem Titel „Vivaldi and Friends“.

Alle Musiker kommen aus verschiedenen Ländern und haben in Deutschland studiert. So bringt jeder andere kulturelle Aspekte mit in das Spiel. Die Instrumentalisten seien offen gegenüber jeglichen Genres und versuchen, egal ob Barockkonzert oder Musical, jeder Stilrichtung gerecht zu werden, so die Veranstalter. Die Solovioline spielt Arsen Zorayan, der das Ensemble auch leitet. Durch die kleine Besetzung und den bewussten Verzicht auf einen Dirigenten soll das Publikum unmittelbar am Konzertgeschehen teilhaben können, so das Konzept des Ensembles.

Konzertreisen führten die Musiker gemeinsam und individuell in eine Vielzahl europäischer Länder sowie unter anderem nach Russland im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft, in die Ukraine, nach Armenien, China, Japan, Südkorea und Peru. Das Hamburg Stage Ensemble versteht sich als Botschafter für mehr Toleranz in der Gesellschaft und zwischen den Kulturen getreu dem Motto „Musik verbindet“.

„Hiob“ auf der Bühne des Magdeburger Opernhaus

„Hiob“ steht am Ostersonntag für 18 Uhr auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Der große galizische Roman von Joseph Roth erzählt die Lebensgeschichte von Mendel Singer und seiner Familie, die von einer Fülle an Schicksalsschlägen betroffen sind.

Die Geschichte ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Lachen und Weinen und orientiert sich an der biblischen Geschichte von Hiob. Der Schauspieler Samuel Finzi verzaubert das Publikum mit seiner außergewöhnlichen Authentizität und zieht es in den Bann dieser faszinierenden Saga. Die begleitende Musik des Schtetls, dargeboten von den Gebrüdern Glücklich, unterstreicht die Intensität der Erzählung.

„Holiday on Ice – A New Day“ in der Magdeburger Getec-Arena

„Holiday on Ice – A New Day“ ist eine Eiskunstlauf-Show, die derzeit auf dem Programm der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 steht. 40 Eiskunstläufer zeigen bei den Vorstellungen Athletik auf hohem Niveau. Die künstlerisch und technisch aufwendige Produktion ist eine Einladung, gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern, heißt es in einer Einladung.

Vorstellungen sind für Sonntag um 13 und 16.30 Uhr sowie am Montag um 14 Uhr geplant.

Der Super-Mario-Bros-Film in Magdeburger Kinos

Der „Super Mario Bros. Film“ für Zuschauer ab sechs Jahren läuft derzeit in Magdeburger Kinos.

Die Geschichte: Bei unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung werden die Brooklyner Klempner Mario und Luigi plötzlich in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt und landen daraufhin in einer magischen neuen Welt. Als die Brüder dort getrennt werden, begibt Mario sich auf eine gigantische Reise, um Luigi zu finden. Mit der Unterstützung des Pilzkönigreichbewohners Toad und dank eines Trainings von Princess Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilzkönigreiches, entdeckt Mario dabei ungeahnte Kräfte in sich.

Vorstellungen gibt es im Cinemaxx am Willy-Brandt-Platz am Ostersonntag im 11.30, 12.10, 13.45, 14.00, 15.00, 16.20, 16.40, 17.40, 19.20 und 20.20 Uhr. Für Ostermontag sind Vorstellungen um 11.30, 12.10, 13.40, 14.00, 15.00, 16.20. 16.40, 17.40, 19.20 und 20.20 Uhr geplant. Um 20.30 Uhr läuft am Montag eine Vorstellung in der englischen Originalversion.

Im Cinestar am Pfahlberg sind die Spielzeiten an beiden Tagen um 12.15, 13.15, 14.30, 15.30, 16.45, 17.45, 19.30 und 20.15 Uhr. Wie auch am Ostersonnabend gibt es am Ostersonntag auch eine Vorstellung um 23.15 Uhr.

In beiden Kinos läuft ein Teil der Vorstellungen in 2D, ein anderer in 3D.

Ruderboote und Tretboote auf dem Adolf-Mittag-See

Zum Osterwochenende startet der Bootsbetrieb auf dem Magdeburger Adolf-Mittag-See in die Saison. Mit den Leihbooten können Besucher der Landeshauptstadt den See erkunden.

In der Regel steht das Naherholungsvergnügen im Stadtpark Rotehorn bis Oktober zur Verfügung. Die Tret- und Ruderboote können dienstags bis sonntags ab 11 Uhr ausgeliehen werden. Der reguläre Ruhetag ist montags – am Ostermontag ist jedoch geöffnet. Nach einem Ruhetag am 11. April wird witterungsabhängig entschieden, wann der Bootsverleih dauerhaft seine Pforten für die Saison öffnet.

Die Nutzung der Ruderboote kostet drei Euro für 30 Minuten und fünf Euro für 60 Minuten. Eines der sieben Tretboote kann für vier beziehungsweise sechs Euro entliehen werden. Tretboote für fünf Personen sind für fünf Euro beziehungsweise sieben Euro erhältlich. Außerdem gibt es zwei Wassertaxen, deren Nutzung sechs Euro für 30 Minuten und acht Euro für 60 Minuten kostet und auf denen sechs Personen Platz finden.

Bevor die Boote zum Einsatz kommen können, haben Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg die Boote in der Winterpause überprüft, gegebenenfalls Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten ausgeführt und in den vergangenen Tagen schließlich zu Wasser gelassen.

Der Adolf-Mittag-See entstand zwischen 1906 und 1908 durch einen künstlich angelegten Elb-Arm. Seinen Namen erhielt der See durch den Magdeburger Industriellen und Mäzen Adolf Mittag, der die finanziellen Mittel für dieses Vorhaben bereitstellte. Auf dem See befindet sich die Marieninsel mit dem Venustempel. Der See wurde 2019 im Zuge einer Sanierung von Schlamm befreit.

Osterfeuer in Magdeburg am Ostersonntag

Ab 18 Uhr lodert das Osterfeuer an der Gaststätte „Zum Lindenweiler“ in der Vogelbreite 27.